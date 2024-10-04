تعطل خدمات إنستا باي يثير قلق المستخدمين

شهدت الساعات الماضية حالة من الاستياء والقلق بين مستخدمي تطبيق إنستا باي بعد انتشار العديد من الشكاوى حول تعطل بعض خدمات التطبيق.

أفاد العديد من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيس بوك، بعدم قدرتهم على استخدام خدمات محددة في التطبيق، بما في ذلك إمكانية إجراء التحويلات المالية.

أشار بعضهم إلى ظهور رسائل "خطأ" عند محاولة تنفيذ المعاملات، مما أدى إلى فشل محاولاتهم في إتمام التحويلات البنكية الإلكترونية عبر التطبيق.

وقد عبر العديد من المستخدمين عن شعورهم بالإحباط والقلق، خاصةً وأن إنستا باي يعتبر وسيلة رئيسية لتنفيذ المدفوعات وتحويل الأموال بين الحسابات البنكية.

وظهرت العديد من التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي تتحدث عن تجارب مشابهة لتعطل الخدمة. كتب أحد المستخدمين: "حاولت أكثر من مرة تحويل مبلغ مالي عبر إنستا باي، لكن الخدمة لا تستجيب، هل هناك عطل؟". بينما قال آخر: "أحتاج إلى إنهاء بعض المدفوعات الضرورية، لكن التطبيق متوقف، أتمنى أن يتم حل المشكلة قريبًا".

لم يتم بعد الكشف عن سبب تعطل الخدمة أو مدة استمراره، مما يزيد من مخاوف المستخدمين ويُثير التساؤلات حول قدرة التطبيق على تأمين خدماتها بشكل فعال.