غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

تستكمل غدا السبت، محكمه الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة متهم وذلك علي خلفيه اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.

أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.