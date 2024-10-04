«عبروا الأبطال».. صلاح عبدالله ينشر كلمات كتبها منذ 51 عاما احتفالاً بنصر أكتوبر

نشر الفنان صلاح عبدالله على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، منشور لاحتفاله بذكري نصر أكتوبر، ليشارك به جمهوره.

رسالة عمرها ٥١ عام

وعلق الفنان صلاح عبدالله بمنشور وقال فيه "من يونيو ٦٧ لأكتوبر ٧٣ كتبت ده من ٥١ سنه".

رسالة الفنان صلاح عبدالله

وتابع الفنان صلاح عبدالله منشوره "كانوا ست سنين عدوا السته .. أكتوبر قالها في يوم سته .. مالساعة اتنين للساعه سته .. عبروا الابطال عبروا الابطال .. وهزمنا يأسنا وألمنا .. ورفعنا راسنا وعلمنا .. وقولنا للكون أحلامنا .. مكانش محال معدش محال".

وانهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، وأشادت بكلمات الفنان صلاح عبدالله والتهنئة بنصر أكتوبر العظيم.

يحتفل الشعب المصري ورجال القوات المسلحة المصرية والشعب العربي، بذكري نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، بعد ملحمة عسكرية تدرس في علوم الحرب، انتصر فيها جيشنا العظيم على العدوان الإسرائيلي.

يشار أن الفنان صلاح عبدالله دعم لبنان بعد الهجوم البري للعدوان الإسرائيلي، برساله خاصه للشعب اللبناني، والتى أكد من خلالها على حبه وتقديره لهم، وأن لبنان من أحب البلاد لقلبه، واختتم بالدعاء أن ينجيهم الله.