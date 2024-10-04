الصين تحث الاتحاد الأوروبي على العودة إلى المسار الصحيح لحل النزاعات التجارية

حثت الصين، اليوم الجمعة، المفوضية الأوروبية على إظهار إجراءات ملموسة حقيقية لتنفيذ إرادتها السياسية والعودة إلى المسار الصحيح لحل الاحتكاكات التجارية من خلال المشاورات.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في تصريحات: "تعارض الصين بشدة الحكم النهائي المقترح من الجانب الأوروبي، لكنها لفتت أيضا إلى الإرادة السياسية من الجانب الأوروبي لمواصلة حل القضية من خلال المفاوضات"، مشيرا إلى أن الفرق الفنية من كلا الجانبين ستواصل مفاوضاتها في 7 أكتوبر.

وحثت الوزارة الجانب الأوروبي على أن يكون على دراية واضحة بأضرار فرض رسوم إضافية، لأن ذلك لن يحل أي مشكلات بل سيؤدي فقط إلى زعزعة ثقة الشركات الصينية وعزمها ويمنعها من التعاون الاستثماري في أوروبا.

وأضاف المتحدث أن "موقف الصين ثابت وواضح. تعارض الصين بشدة الممارسات الحمائية غير النزيهة وغير القانونية وغير المعقولة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في هذه القضية، وتعارض بشكل قاطع الرسوم التعويضية الإضافية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية. ستتخذ الصين جميع الإجراءات الممكنة للدفاع بحزم عن مصالح الشركات الصينية".