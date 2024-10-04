تراجع أسعار النفط بعد تصريحات بايدن حول الرد الإسرائيلي على إيران

تراجع سعر النفط بما يزيد على دولار للبرميل بعد تصريحات بايدن، بأنه من الأفضل لإسرائيل التفكير في بدائل أخرى غير ضرب حقول نفط إيرانية، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وقبل قليل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجب أن تفكر إسرائيل في بدائل أخرى غير استهداف منشآت النفط الإيرانية، مضيفا أن إسرائيل لم تحسم أمرها بعد بشأن الرد على الضربة الإيرانية.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه على إسرائيل الحذر في هجماتها التي تطال المدنيين ونتواصل مع الحلفاء بشأن إجلاء الرعايا من لبنان.