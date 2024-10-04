البيت الأبيض يصف الذكرى الأولى لهجوم 7 أكتوبر على إسرائيل بـ"اليوم الأليم"

وصف البيت الأبيض الذكرى الأولي لعملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر الماضي بـ"اليوم الاليم" بالنسبة لإسرائيل، بحسب ما ذكرت قناة "القدس" في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأضاف بايدن: "الإسرائيليون لم يقرروا بعد طبيعة ردهم على الهجمات الصاروخية الإيرانية. الإسرائيليون لن يتخذوا قرار الرد على الفور. إسرائيل يجب أن تفكر في بدائل أخرى غير استهداف المنشآت النفطية الإيرانية. إسرائيل والولايات المتحدة على تنسيق دائم بشأن طبيعة الرد على إيران."