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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يلتقي مديري المستشفيات الكنسية بالقاهرة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اجتماعًا، مساء اليوم الجمعة، في المقر البابوي بالقاهرة، مع مديري المستشفيات الكنسية بالقاهرة، بحضور لجنة إعداد لائحة العمل الصحي، وذلك لمناقشة مسودة لائحة الأمانة العامة التي تهدف إلى تنسيق العمل والخدمة التي تقدمها هذه المستشفيات، والتي بدأت العمل منذ حوالي ٣٦ سنة، من أجل الوصول إلى جودة وفاعلية أكبر على غرار الأمانة العامة للمستشفيات الكنسية بالإسكندرية والتي بدأت عملها منذ خمس سنوات وشهدت خلالها المستشفيات تطورًا لافتًا ونجاحًا ملحوظًا وبشكل مستمر.

ولفت قداسة البابا إلى أن الهدف العام من وراء هذا هو الارتقاء بالخدمة الصحية التي تقدمها المستشفيات الكنسية لجميع المصريين في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة للإنسان المصري.

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