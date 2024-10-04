الكويت تعلن القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إلقاء القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك بعد هروبه من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ صدر بحقه بتهم غسل الأموال والربا الفاحش.

وقد أكدت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أن عملية القبض جاءت بعد عمليات بحث وتحري دقيقة، حيث تم تحديد موقع المتهم وتتبع تحركاته قبل إلقاء القبض عليه. وأشارت الوزارة إلى أن المتهم قد تم إحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة في ضبط الخارجين عن القانون وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة. وأكدت الوزارة على التزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع، مؤكدة على ضرورة متابعة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية دون أي استثناءات.

وشددت وزارة الداخلية الكويتية على سعيها الدائم لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بشكل متساوٍ، بما في ذلك أفراد الأسرة الحاكمة. وأكدت على ضرورة ضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات لضمان حقوق جميع المواطنين.