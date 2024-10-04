قطر يتعرض للهزيمة من الأهلي في غياب أحمد عبد القادر

تعرض فريق قطر، الذي يضم بين صفوفه الجناح المصري أحمد عبد القادر، للهزيمة من الأهلي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس قطر.

لم يشارك أحمد عبد القادر فى مباراة فريقه قطر أمام الأهلي، حيث خرج من قائمة اللقاء بقرار من المدرب المغربي يوسف السفري.

قطر يخسر من الأهلي بدون أحمد عبد القادر

سجل الإسباني إريك أكسبوسيتو هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 65، ليحقق الفريق فوزه الأول ويحصد أول 3 نقاط، فيما تلقى فريق قطر الخسارة الثانية له في بطولة كأس نجوم قطر.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد قطر عند نقطة وحيدة، يحتل بها المركز الخامس قبل الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى من كأس قطر، بينما صعد الأهلي إلى المركز الرابع وفي رصيده 3 نقاط.

وسجل أحمد عبد القادر هدفًا مع قطر في الدوري القطري هذا الموسم، خلال مشاركته في 3 مباريات حتى الآن.

انضم أحمد عبد القادر إلى قطر القطري، مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي المصري.