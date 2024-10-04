"الصحفيين الفلسطينيين": سبتمبر شهد انفلاتا احتلاليا بالرصاص و166 شهيدا منذ أكتوبر الماضي

ذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، أن شهر سبتمبر الماضي شهد "انفلاتا احتلاليا بالرصاص"، حيث استشهد زميلان صحفيان، ملتحقين بـ 164 من زملائهم الذين قضوا برصاص قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2023.

واستنكرت النقابة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- التصعيد المستمر في استهداف الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية، من قبل جيش الاحتلال.

وأضافت أن تقرير لجنة الحريات رصد 185 جريمة وانتهاكا من قبل جيش ومؤسسات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر سبتمبر، حمل معه الكثير من الجرائم.

وأكدت رفض إجراءات الاحتلال التي طالت قرار إغلاق مكتب الجزيرة بمدينة رام الله، ومصادرة معداتها الصحفية، وكذلك تفجير جهاز البث وتحطيم معدات إذاعة ناس في جنين، وتحطيم محتويات 11 مؤسسة إعلامية.

وأشارت إلى استمرار مساعيها لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الحالة الصحفية عبر التواصل مع كافة المنظمات الدولية الإعلامية والحقوقية، وصولا لعدم إفلات كافة مستويات منظومة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على جرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين.