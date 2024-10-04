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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بينهم. محمود حميدة وأحمد مجدي ,, توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان وهران للفيلم العربي

محمود حميدة
محمود حميدة
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بدأ منذ قليل توافد النجوم لحضور حفل افتتاح الدورة الـ 12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي ، ومن بينهم النجمين محمود حميدة وأحمد مجدي ، فيما حرص عبد القادر جريو رئيس المهرجان على الترحيب بضيوف حفل الافتتاح وكان مرتديا الشال الفلطسيني .

 

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 10 أكتوبر الجاري ، وسوف يتم تكريم بعض الفنانين في حفل الافتتاح ، منهم النجم محمود حميدة والمخرج العالمي صاحب الأوسكار كوستا جافراس ، كما يكرم المنتجة ميشال جافراس زوجة كوستا ، والمخرج الجزائري الكبير محمد لخضر حمينة ، الحاصل على جائزة "السعفة الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي .

محمود حميده مهرجان وهران السينمائي أحمد مجدي