الريان يخسر من الدحيل في كأس قطر بدون تريزيجيه

تلقى فريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، خسارة من نظيره الدحيل بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد حمد الكبير في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس قطر.

غاب تريزيجيه عن الريان في مباراته ضد الدحيل للراحة، بعد مشاركته أساسيًا أمام النصر السعودي في دوري أبطال للنخبة، وأمام العربي في الجولة الماضية من الدوري القطري.

الريان يتعرض للهزيمة أمام الدحيل في غياب تريزيجيه

تمكن نادي الدحيل من تحقيق الفوز على الريان بهدف دون رد، سجله الإسباني لويس ألبرتو من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وأضاع اللاعب الشاب مبارك شنان فرصة تعادل الريان بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة (7+90)، ليحقق الدحيل فوزه الثالث في بطولة كأس نجوم قطر.

وبتلك النتيجة، تصدر الدحيل جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس قطر برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الريان عند 6 نقاط في المركز الثاني.

أخبار تريزيجيه

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.