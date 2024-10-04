بايدن: ندرس حاليا فرض عقوبات جديدة على إيران

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجب أن تفكر إسرائيل في بدائل أخرى غير استهداف منشآت النفط الإيرانية، مضيفا أن إسرائيل لم تحسم أمرها بعد بشأن الرد على الضربة الإيرانية، حسبما أفادت فضتئية القاهرة الاخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه على إسرائيل الحذر في هجماتها التي تطال المدنيين ونتواصل مع الحلفاء بشأن إجلاء الرعايا من لبنان.