الجبلاية تخطر الزمالك باستدعاء لاعبين لمنتخب 2007

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 2 لاعبين من فريق 2007 بالقلعة البيضاء، لقائمة منتخب الناشئين لنفس المواليد.

ووفقاً للإخطار تم استدعاء كل من : -

خالد السيد "مدافع"

-حسام عاشور التقي "جناح هجومي"



ومن المقرر، أن ينتظم منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 في معسكر مغلق خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى يوم 13 من نفس الشهر، استعدادًا لخوض 3 مباريات ودية دولية مع المنتخب الروسي.

وفي نفس السياق، تلقى نادي الزمالك، خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، باستدعاء 3 لاعبين من فريق 2008 بالقلعة البيضاء، للانضمام لمنتخب مصر لنفس المواليد.

وفقاً للخطاب تم استدعاء كل من :-

-عمر عبد العزيز "حارس مرمى"

-عمر ياسر "مدافع"

-محمد حمد "جناح هجومي"

ومن المقرر، أن ينتظم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 في معسكر مغلق بالإسكندرية خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى يوم 14 من نفس الشهر، استعداداً للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا 2024، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.