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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«عين على فلسطين».. بدء فعاليات مهرجان فيلم ماي ديزاين بسينما زاوية

خالد محمود
خالد محمود
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بدأت اليوم "الجمعة" فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان فيلم ماي ديزاين ، ومن المقرر أن تستمر حتى 12 أكتوبر الجاري بسينما زاوية ، وتتضمن العديد من عروض الأفلام والنقاشات ولقاءات ماستر كلاس ومعرضا للتصميم الحركي وتجارب في الواقع الافتراضي ، وسيتم عرض 55 فيلماً بالمهرجان يمثلون عدة دول منها مصر ،  إيطاليا ، إسبانيا ، فرنسا ، النمسا ، هولندا ، فلسطين ، العراق ، سوريا .

ويعتمد المهرجان في دورته الجديدة على برنامج خاص يحمل عنوان "عين على فلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني .

يشار الي أنه ادارة المهرجان كانت قد اقامت أمس الخميس حفل افتتاح الدورة الثالثة ، حيث حرص على حضور الفعاليات الفنان خالد محمود وعدد من السينمائيين وصناع الأفلام المشاركة من مصر وبعض الدول العربية والاجنبية ، كما تم عرض عدد من الأفلام العربية التي تناقش أزمات الدول العربية مثل فلسطين وسوريا والعراق ، وتنوعت الأفلام بين الرسوم المتحركة والسينمائية القصيرة، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية وأفلام التصميم .

خالد محمود فلسطين مهرجان فيلم ماي ديزاين