تصنيف الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. ما هو مسار الأهلي وبيراميدز بدور المجموعات؟

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، رسميًا تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يشهد تواجد الأهلي وبيراميدز من مصر.

الأهلي وبيراميدز يتأهلان لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

وبعد عروض قوية في الأدوار التمهيدية، نجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور المجموعات بعد فوزه على فريق جور ماهيا الكيني، فيما تأهل نادي بيراميدز بعد فوزه على الجيش الرواندي.

وبذلك يكون الأهلي وبيراميدز ضمنا مقعديهما في دور المجموعات، مما يزيد من قوة حظوظ الكرة المصرية لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر، أن تقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 7 أكتوبر الجاري، حيث يقسم «كاف» الـ16 فريقًا إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة فريقًا من كل تصنيف، ويتأهل الأول والثاني من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تصنيف الأندية المتأهلة إلى 4 تصنيفات، على أن تضم كل مجموعة فريقًا من التصنيف الأول وآخر من التصنيف الثاني ثم فريق من التصنيف الثالث وأخيرًا فريق بالتصنيف الرابع.

الأهلي على قمة التصنيف

وبفضل تتويجه بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، جاء الأهلي على رأس التصنيف الأول، مما يمنحه فرصة أكبر لتجنب مواجهة الفرق القوية في دور المجموعات.

أما بيراميدز فجاء في التصنيف الثاني، مما يجعله في مواجهة تحد أكبر في دور المجموعات، لكي يتأهل لدور الثمانية.

الأهلي وبيراميدز

تصنيف الأندية في دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي (مصر)، الترجي (تونس)، ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)، مازيمبي (الكونغو الديمقراطية).

التصنيف الثاني: بيراميدز (مصر)، الرجاء البيضاوي (المغرب)، يانج أفريكانز (تنزانيا)، شباب بلوزداد (الجزائر).

التصنيف الثالث: أورلاندو بيراتس (جنوب أفريقيا)، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، ساجرادا (أنجولا).

التصنيف الرابع: مولودية الجزائر، مانيما يونيون (الكونغو الديمقراطية)، دجوليبا (مالي)، استاد أبيدجان (كوت ديفوار).

تصنيف الأندية في دوري أبطال أفريقيا

ويدخل الأهلي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وعينه على لقب هذا الموسم وهو عازم على الدفاع عن لقبه، حيث يعتبر البطل التاريخي للأميرة السمراء برصيد 12 لقبًا.