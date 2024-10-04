حزب الله يشتبك مع الجنود الإسرائيليين أثناء التسلل باتجاه بلدة يارون

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، الاشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون، كما فجر 3 عبوات ناسفة بالقوات الإسرائيلية لدى محاولتهم التسلل باتجاه مارون الرأس، وأوقعهم بين قتيل وجريح.

وذكر حزب الله- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام- أنه "اشتبك عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم مع جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون".

وأضاف - في بيان آخر - أنه "لدى محاولة قوات جنود الاحتلال الإسرائيلي التسلل باتجاه مارون الرأس، فجّر عند الساعة 04:20 من بعد ظهر اليوم ثلاث عبوات ناسفة بالقوات المتقدمة، ومن ثمّ اشتبك معهم وأوقعهم بين قتيل وجريح".

كما أعلن حزب الله- في بيانات أخرى منفصلة- قيامه عند الساعة 06:05 من بعد ظهر اليوم باستهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط موقع البغدادي بدفعة صاروخية كبيرة، وعند الساعة 05:50 من بعد ظهر اليوم، بقصف قاعدة نفح بدفعة صاروخية، فضلا عن استهدافه عند الساعة 06:15، تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط أفيفيم بدفعة صاروخية كبيرة، وقاعدة كتسرين بدفعة صاروخية.

في السياق، واصل الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت في أجواء صور، بجنوب لبنان، وعلى دفعتين، كما حلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض جدًا في أجواء مدينة صور.

فيما سقط عدد من الإصابات في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة برج رحال، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة تبنين، بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية.

في المقابل.. أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أوردته صحيفة (ذا تايمز أوف) إسرائيل، عبر نسختها الإلكترونية، اليوم، قصف أكثر من ألفي هدف عسكري تابع لحزب الله، منذ بدء العملية البرية في جنوب لبنان.

وذكر الجيش، أنه تم توجيه ضربات لمباني عسكرية ومستودعات أسلحة وذخيرة وعناصر بشرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله. كما تمكنت القوات الإسرائيلية خلال عمليتها البرية في جنوب لبنان من قتل 250 من عناصر حزب الله.