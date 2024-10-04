حزب الله يستهدف تجمعين لجنود إسرائيليين في الجنوب اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في كفرجلعادي ومستوطنة حتسور وفي سهل مارون الراس في الجنوب اللبناني.

وقال حزب الله، في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إنه أطلق، اليوم، الجمعة، صواريخ استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في كفرجلعادي، ومستوطنة حتسور.. كما استهدف القوات الإسرائيلية في منطقة سهل مارون الراس بدفعة كبيرة من الصواريخ.

من جهة أخرى، واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، حيث استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة بلدة، الخيام بقضاء مرجعيون، كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدتي مجدل زون والمنصوري وأطراف بلدة باريش بقضاء صور.

كما خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت فوق أجواء العاصمة بيروت، وفي أجواء جزين وصور ومرجعيون وإقليم الخروب بالجنوب اللبناني.