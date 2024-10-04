بعد نفاد التذاكر.. حفل أنغام بالكويت تحت شعار كامل العدد

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة المصرية أنغام بالكويت نوفمبر المقبل، عن نفاد كل تذاكر الحفل، والتى ينتظرها الجمهور بشكل كبير كعادة حفلات أنغام.

ونشرت الشركة المنظمة على صفحتها الرسمية منشور تعلن فيه التفاصيل الخاصة بالحفل، لمتابعة استفسارات جمهور المطربة أنغام.

وجاء المنشور "نفاد تذاكر حفل صوت مصر الفنانة أنغام، واستجابة لرغبتكم تم فتح ليلة اضافية، ٧ نوفمبر ٢٠٢٤، دار الأوبرا الكويتية مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، نلقاكم قريباً في مهرجان شتا الكويت".

تفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع المنشور، وذلك للشعبية الكبيرة التى تحظى بها الفنانة المصرية أنغام بكل دول العالم العربى.

تعيش الفنانة أنغام حالة من النشاط الفني بعدد من الحفلات الغنائية، داخل مصر وخارجها خلال الفترة المقبلة.