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الجمعة 04 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي وبن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ السبت 5 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي وبن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي

شراكة مصرية إماراتية لتعزيز الابتكار فى قطاع المركبات الكهربائية الذكية

الغموض يحيط بمصير «صفى الدين» المرشح لرئاسة حزب الله بعد استهدافه

تأبين حاشد لحسن نصر الله فى طهران.. ودفنه مؤقتا كوديعة فى مكان سرى

«خامنئى» فى خطبة الجمعة: إسرائيل لن تنتصر على حزب الله وحماس.. والمقاومة لن تتراجع

الأمين الجديد للناتو يتعهد فى كييف بدعم أوكرانيا لهزيمة روسيا

مظاهرة حاشدة فى برلين ضد تسليم الأسلحة إلى إسرائيل وأوكرانيا

العدد
السيسي وبن زايد البوابة راس الحكمة حزب الله خامنئي