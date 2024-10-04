تطور جديد في قضية إيقاف «بوجبا» 4 سنوات بسبب المنشطات

شهدت قضية إيقاف الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي عن ممارسة كرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب تعاطيه للمنشطات، تطورًا جديدًا ومفاجئًا.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تخفيض عقوبة إيقاف بوجبا، التي صدرت بحقه بسبب تعاطيه المنشطات.

وكانت المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا، أصدرت قرارًا بإيقاف بوجبا لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت تعاطيه لمنشطات محظورة.

ولم يستسلم بوجبا، حيث أكد وفي وقت سابق أنه سيتقدم بالاستئناف على قرار إيقافه، قبل أن تشهد قضيته اليوم تطورًا لصالحه.

تخفيض عقوبة بوجبا من 4 سنوات إلى سنة ونصف

أعلنت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن تخفيض عقوبة إيقاف بوجبا لاعب خط وسط يوفنتوس ومنتخب فرنسا إلى 18 شهرًا فقط.

وأكدت الصحيفة البريطانية على عودة بول بوجبا إلى الملاعب مجددًا مطلع عام 2025، إذ يبدأ المشاركة في التدريبات مع يوفنتوس في شهر يناير المقبل، على أن يخوض مباريات رسمية بحلول شهر مارس من العام المقبل.

وانضم بوجبا مرة أخرى إلى يوفنتوس قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر، في صيف عام 2022.

وينتهي تعاقد بول بوجبا مع يوفنتوس في عام 2026، أي قبل عام على نهاية مدة إيقافه، التي أشارت إليها «ديلي ميل».