تقرير: غزة تسجل أكبر عدد من القتلى بين النساء والأطفال منذ عقدين

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة "أوكسفام"، عن أن عدد النساء والأطفال الذين قُتلوا فى غزة على يد الجيش الإسرائيلى خلال العام الماضى يُعد الأكبر مقارنةً بأى صراع آخر خلال العقدين الماضيين.

وبين التقرير أن أكثر من ٦٠٠٠ امرأة و١١٠٠٠ طفل قد لقوا حتفهم فى غزة خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، مما دفع إلى مطالبات عاجلة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار مع استمرار تصاعد العنف فى لبنان والضفة الغربية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية.

من ناحيتها؛ وصفت سالى أبى خليل، مديرة منظمة أوكسفام فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الوضع الحالى بـ"المروع والمحزن"، مشددة على أن المجتمع الدولى فشل فى محاسبة إسرائيل.

وأكدت "أبى خليل"، أن "الأرقام المأساوية تفطر القلوب"، وأن المجتمع الدولى لم يكتفِ فقط بالتقاعس عن محاسبة إسرائيل، بل أيضًا أسهم فى استمرار الفظائع من خلال تزويدها بالأسلحة دون أى شروط. وأضافت أن التعافى من الآثار المدمرة لهذه الحرب سيستغرق أجيالًا، فى ظل استمرار غياب وضوح بشأن وقف إطلاق النار.

وتوضح مصادر أخرى أن عدد النساء والأطفال الذين قتلتهم إسرائيل قد يكون أعلى بكثير مما هو مذكور فى التقرير. فقد أفادت مصادر فى أغسطس الماضى بأن "أكثر من ٤٠ ألف فلسطينى قتلوا، من بينهم ١٦٤٥٦ طفلًا على الأقل، وأكثر من ١١ ألف امرأة".

وسلط تقرير أوكسفام الضوء أيضًا على بيانات من منظمة "كل ضحية لها قيمتها"، والتى أظهرت أن غزة شهدت وفاة أكثر من خمسة أضعاف عدد الأطفال خلال العام الماضى مقارنة بالفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٢٢ مجتمعة.

إلى جانب الخسائر الفادحة فى الأرواح؛ كشف التقرير أن الدمار الذى لحق بالبنية التحتية فى غزة كان كارثيًا. فقد تم تدمير أكثر من ٦٨٪ من الأراضى الزراعية والطرق الحيوية أو تعرضت لأضرار كبيرة.

وأشار التقرير إلى أن ١٧ مستشفى فقط من أصل ٣٦ مستشفى تعمل بشكل جزئي، وتعانى جميعها من نقص حاد فى الوقود والإمدادات الطبية والمياه النظيفة.

كما أوضح أن المدنيين الفلسطينيين قد تم تهجيرهم قسرًا عدة مرات، حيث انتقلوا بين "مناطق آمنة" غالبًا ما تفشل فى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وغالبًا ما تتعرض للهجمات الإسرائيلية.

علاوة على ذلك؛ أفادت منظمة العمل ضد العنف المسلح أن القوات الإسرائيلية شنت هجمات متكررة على البنية التحتية المدنية باستخدام أسلحة متفجرة كل ثلاث ساعات منذ بدء الصراع، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن أكثر من ٢٥ ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو أصبحوا أيتامًا، مما ترك العديد منهم يعانون من إصابات جسدية خطيرة وقلق نفسى وصدمات عميقة.

وقال الدكتور أمية خماش، مدير منظمة جذور الشريكة لمنظمة أوكسفام، إن الآلاف من الأشخاص يبحثون الآن عن مأوى فى أكثر من ٩٠ نقطة صحية وملاجئ فى جميع أنحاء غزة؛ موضحًا أن حجم الكارثة الإنسانية "مدمر"، وكان له تأثير مدمر على النساء.

وأشار إلى أن العديد منهن أصبحن ربات أسرهن بشكل مفاجئ، ويحاولن الصمود فى مواجهة الدمار وتوفير الرعاية لعائلاتهن؛ موضحًا أن الأمهات الحوامل والمرضعات واجهن صعوبات هائلة نتيجة انهيار الخدمات الصحية.

وأضافت أوكسفام أن الصدمات التى لحقت بالأطفال كانت عميقة، حيث فقد أكثر من ٢٥ ألف طفل أحد والديهم أو أصبحوا أيتامًا، مما تركهم فى حالة ضائقة عاطفية شديدة. وأشارت إلى أن معظم الأطفال يعانون من القلق والإصابات الجسدية، وفقد الكثير منهم أطرافهم. وفى الختام، دعت منظمة أوكسفام إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وطالبت بالوصول الإنسانى الكامل إلى غزة، وحثت المجتمع الدولى على فرض المساءلة من خلال معالجة الاحتلال الإسرائيلى غير القانوني، وإزالة المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة، وتقديم التعويضات للمجتمعات الفلسطينية المتضررة.

