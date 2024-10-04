«بداية جديدة».. 1190 مواطنا استفادوا من قافلة طبية بـ«الشيخ حسن» في مطاي

تابع عويس قاسم غرياني رئيس مركز ومدينه مطاي، القافله الطبيه والتي أقيمت بقريه الشيخ حسن لخدمه أهالي قطاع ابو عزيز، على مدار يومي الأربعاء والخميس، بالوحده الصحيه بالقريه وتحت اشراف الادارة الصحية بمطاي.

وقال الدكتور محمد عبد الحفيظ مدير الادارة الصحية بمطاي انه تم توقيع الكشف الطبى علي 1190 حالة مترددة وصرف العلاج وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات

وأضاف أن فعاليات القافلة قدمت الخدمات الطبية التالية :

عدد 51 حالة جراحة؛ 357 حالة اطفال؛ عدد 197 باطنة؛ عدد 84 نساء؛ عدد 50 أسنان؛ عدد 150 جلدية؛ وعدد 25 تنظيم أسرة.

- عمل عدد 163 تحاليل مختلفة و 4 حالات اشعة عادية 3 حالة موجات صوتية.

- كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 75 متردد وخلع اسنان لعدد 2 حالة.

- تحويل للمستشفى عدد 6 حالات لاستكمال العلاج وعمل ندوات تثقيف صحى لعدد 120 مترددا.

وأكد عويس قاسم رئيس المركز على استمرار متابعه القوافل الطبيه وخاصه القرى المحرومه، لتوصيل الخدمه الطبيه للمواطنين بهذه القرى،