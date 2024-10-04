ads
الجمعة 04 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«بداية جديدة».. 1190 مواطنا استفادوا من قافلة طبية بـ«الشيخ حسن» في مطاي

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع عويس قاسم غرياني رئيس مركز ومدينه مطاي، القافله الطبيه والتي أقيمت بقريه الشيخ حسن لخدمه أهالي قطاع ابو عزيز، على مدار يومي الأربعاء والخميس، بالوحده الصحيه بالقريه وتحت اشراف الادارة الصحية بمطاي.

وقال  الدكتور محمد عبد الحفيظ مدير الادارة الصحية بمطاي انه تم توقيع الكشف الطبى علي   1190  حالة مترددة وصرف العلاج  وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات

 وأضاف أن فعاليات القافلة  قدمت الخدمات الطبية التالية :
عدد 51  حالة جراحة؛  357  حالة اطفال؛ عدد  197 باطنة؛ عدد 84 نساء؛ عدد 50 أسنان؛ عدد  150   جلدية؛ وعدد 25 تنظيم أسرة. 

- عمل عدد  163 تحاليل مختلفة   و 4 حالات اشعة عادية 3   حالة موجات صوتية. 

-  كشف مبكر   للضغط والسكر لعدد   75 متردد   وخلع اسنان لعدد 2  حالة. 

- تحويل للمستشفى عدد 6 حالات لاستكمال العلاج وعمل ندوات تثقيف صحى لعدد 120  مترددا.

وأكد عويس قاسم رئيس المركز على استمرار متابعه القوافل الطبيه وخاصه القرى المحرومه، لتوصيل الخدمه الطبيه للمواطنين بهذه القرى،

أخبار محافظة المنيا عويس قاسم غريانى رئيس المركز