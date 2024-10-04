تكثيف حملات النظافة والتجميل بشوارع مطاي

تابع عويس قاسم غرياني رئيس مركز ومدينة مطاي حملات النظافة اليومية بالاحياء ، تحت إشراف فضل الجبالي و هشام حسانين نائبا رئيس المركز، أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينه بحى شرق المدينة ، منطقه شرق المحطه وأمام وخلف مدرسه التجريبيه ومنطقه كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات ارض الروبه

كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينه بشارع التجاره وشارع المدينه وشارع المدارس وشارع الثوره

كما تم رفع المخلفات من اماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقه جامع الزاويه والعمراني وشارع الثوره، وخلف المطرانيه،

كما تم اليوم حمله نظافه داخل وخارج مدرسه الشعراوي بالحي استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

و يستمر حي غرب في رفع المخلفات من اماكن تجميعها ومن طريق ٢٤٢ وشارع الحمام، وشارع الرباط والطريق الدائري في نطاق حي غرب.

وأكد عويس قاسم رئيس المركز على المتابعه المستمرة لرفع المخلفات من اماكن تجميعها اولا بأول ورفعها الي المقلب الرئيسي حفاظاً على صحة المواطنين و للحد من انتشار الأمراض.