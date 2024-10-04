بدون محمد شريف.. الخليج يفوز على الخلود بمشاركة أليو ديانج

حقق فريق الخليج الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، فوزًا على ضيفه الخلود بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

غاب محمد شريف عن الخليج في مباراته ضد الخلود؛ بسبب الإصابة حيث يعاني من مزق في العضلة الأمامية، ومن المتوقع أن يستمر غيابه عن الملاعب لأكثر من أسبوعين إضافيين.

محمد شريف

في المقابل، شارك المالي أليو ديانج في المباراة أساسيًا مع الخلود، وغادر ملعب اللقاء في الدقيقة 77، وحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة العاشرة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني سجل عبدالله السالم هدف الخليج واللقاء الوحيد في الدقيقة 66 من صناعة بيدرو ريبوتشو.

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الخلود عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

محمد شريف

ولم يسجل أو يصنع محمد شريف حتى الآن مع الخليج فى مباراتين شارك بهما في الدوري السعودي، لكنه أحرز 6 أهداف في الموسم الماضي، كما قدم تمريرة حاسمة واحدة في بطولتي دوري روشن وكأس الملك.

أليو ديانج

كان أليو ديانج قد سجل هدفًا رائعًا في مباراة الجولة الثالثة من الدوري السعودي أمام العروبة، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3، ليفتتح أهدافه مع الخلود في 6 مباريات شارك بها حتى الآن في الدوري السعودي.

وانتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.