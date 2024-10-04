تواصُل أعمال نظافة وتجميل كورنيش النيل بالمنيا.. ورئيس المدينة يتابع الحملات

تابع عامر طه رئيس مدينة المنيا، اعمال النظافة والتجميل وقص وتهذيب الأشجار التى تتم بكورنيش النيل، وكذلك صيانة النجيل وإعادة زراعة المتأكل منها والتى تهدف إلى الحفاظ على كورنيش النيل، والذى يمثل أحد المكتسبات التي تميز المنيا عن محافظات الجمهورية والذى تم تطويره ورفع كفاءته فى الفترة الماضية

حيث يعد متنفسا مجانيا لجمهور المواطنين بالمنيا يقضون عليه امتع الأوقات مع أسرهم وذويهم.

وفي سياق متصل تم عمل صيانة السور الحديدى للكورنيش حفاظا على سلامة المواطنين المترددين على الكورنيش وكذلك المظهر الجمالي والحضارى لعروس صعيد مصر.

جاء ذلك تحت إشراف هبة سيد نائب رئيس مدينة المنيا ، علوة السريع مدير كورنيش شمال، وخالد خليل مدير الكورنيش وسط.

