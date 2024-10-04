دينا الرفاعي: الكرة النسائية بدأت عهدا جديدا بمشاركة الاهلي والزمالك

وجهت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، رسالة دعم لجميع أندية الكرة النسائية المصرية بعد الظهور المشرف في الجولة الأولى للدوري الممتاز هذا الموسم والتي شهدت مواجهة بين الأهلي والزمالك للمرة الأولى.

وقالت دينا الرفاعي إن الكرة النسائية المصرية بدأت عهدا جديدا بتواجد مكثف للأندية الشعبية بجوار أندية الكرة النسائية العريقة.

وجهت الشكر للشركة المتحدة وقنوات اون تايم سبورت وشبكتها الإعلامية على بث مباراة الأهلي والزمالك وفتح الباب أمام الكرة النسائية للانتشار ، واصفة الشركة المتحدة بأنهم شركاء النجاح في الكرة النسائية المصرية.