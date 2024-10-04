غدا.. بدء انطلاق البرنامج التدريبي حول معايير الجودة لاعتماد المنشآت الصحية بالمنيا

تنظم إدارة الجودة والاعتماد بمديرية الصحة والسكان بمحافظة المنيا، غدًا السبت والأحد، برنامجًا تدريبيًا بعنوان (التعريف بمعايير الجودة لاعتماد المنشآت الصحية GAHAR)، وذلك في تمام العاشرة صباحًا بقاعة اللواء فؤاد سعد الدين، بديوان عام المحافظة.

يهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في المنشآت الصحية، بهدف رفع كفاءة الفريق الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية، يأتي هذا الإجراء في إطار الاستعدادات لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في المحافظة، والذي يسعى لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

يتضمن البرنامج حضور كل من الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عاصم كامل، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور هاني راضي، مدير إدارة الجودة والمحاضر بالبرنامج

ويتناول التدريب المعايير المختلفة التي يجب الالتزام بها لضمان جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية"، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في مصر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة، انه من المقرر أن يسهم البرنامج التدريبي في تعزيز قدرات العاملين في المجال الصحي، مما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة في المنيا.

وأضاف الدكتور هانى راضى استشاري ومدرب الجودة الصحية والاعتماد، انه من المتوقع أن يشهد البرنامج تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، حيث يسعون للاستفادة من المعرفة والخبرات الجديدة لتعزيز جودة الخدمات الصحية في المنطقة، مضيفا انه سيحاضر بهذا البرنامج علي مدار اليومين.