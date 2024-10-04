رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: فرص واعدة للشباب المصري في سوق الإيطالي

قال عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن الاتحاد تأسس عام 2017، في وقت كان فيه عدد المهاجرين المصريين في تزايد مستمر.

وأضاف إسكندر خلال حواره لـ "البوابة نيوز": إن الهدف الأساسي من إنشاء الاتحاد كان تجميع المصريين تحت مظلة واحدة توفر لهم الدعم والمشورة، وتعكس قضاياهم وتحدياتهم.

وأكد أن أحد الإنجازات الرئيسية للاتحاد هو التركيز على التدريب المهني وورش العمل، كما أننا نسعى إلى رفع مستوى الكفاءات بين العمال المصريين من خلال تنظيم دورات تدريبية في مجالات متعددة مثل البناء والزراعة والخدمات ،وهذه البرامج تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية والعملية للعمال، مما يمكّنهم من المنافسة في سوق العمل الإيطالي."

وأوضح “اسكندر” قائلا: "لقد أطلقنا مؤخرًا عدة ورش عمل تناولت مهارات محددة، مثل التوجهات الحديثة في البناء والزراعة المستدامة، مما أتاح للعاملين المصريين فرصة لتطوير مهاراتهم والتواصل مع خبراء في مجالاتهم."