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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. الأهلي يستدعي أحمد قندوسي للتحقيق

محمد رمضان المدير
محمد رمضان المدير الرياضي لنادي الأهلي
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قرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إحالة تصريحات أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشئون القانونية بالنادي.
وأثارت تصريحات أحمد قندوسي لاعب الأهلي حالة حدل كبير بعدما قال في تصريحات تليفزيونية أن السبب وراء فشل انضمام مواطنه زين الدين بلعيد إلى الأهلي هو إصرار النادي على دخول وكيل محدد لإتمام الصفقة.
وخاطب مسئولي الأهلي نادي سيراميكا كليوباترا لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه من تصريحات. 

أحمد قندوسي تصريحات أحمد قندوسي النادي الاهلي