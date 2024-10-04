البابا تواضروس الثاني يستقبل فوجا سياحيا من كنيسة رومانيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، فوج سياحي أتى إلى مصر لزيارة أهم نقاط مسار العائلة المقدسة.

رحب بهم قداسته وحدثهم عن تاريخ مصر، وكيف أنها أرض السلام والأمان التي لجأ إليها السيد المسيح والعائلة المقدسة هربًا من هيرودس الملك.



كما حدثهم عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ونشأتها على يد القديس مرقس الرسول. وأنها كنيسة مصرية خالصة، وهي تخدم المجتمع المصري كله ولا سيما في مجالي التعليم والصحة من خلال المدارس والمستشفيات التي تنشئها، وأن لها علاقة طيبة مع جميع المجتمع المصري.

وقدم الضيوف بعض الأسئلة لقداسة البابا وأجابهم عليها. وأهداهم في ختام اللقاء هدية تذكارية عبارة عن أيقونة العائلة المقدسة.

ووجه قداسته من خلالهم الدعوة لغبطة البطريرك دانيال بطريرك كنيسة رومانيا لزيارة مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ثم توجه الفوج الروماني لزيارة الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس العباسية ومزار القديس مار مرقس الرسول.