وزير الرياضة يطمئن على جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة المنتخب أمام موريتانيا

تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، استاد القاهرة الدولى للاطمئنان على جاهزيته لمباراتي موريتانيا، والمقرر لها يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب، بعدما استهل الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالمجموعة الثالثة بالفوز على كاب فيردي (3-0) وبوتسوانا (4-0)، في الجولتين الأولى والثانية ليحتلوا صدارة المجموعة بـ6 نقاط.



رافق وزير الشباب والرياضة الرياضة خلال جولته وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة علي المتابعة الدورية لجميع ترتيبات المباراة على صعيد المستويات اللوجستية والإدارية والفنية، ورفع حالة الاستعداد القصوى للمباراة المرتقبة أمام منتخب موريتانيا، متمنياً التوفيق للاعبي المنتخب في إحراز الفوز واستمرارهم في اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة، وليتمكنوا من قطع شوط كبير نحو التأهل لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب، قبل مباراة الجولة الرابعة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ومن المقرر أن يخرج المنتخب الوطني لمواجهة موريتانيا على ملعب «شيخا ولد بيديا» في العاصمة نواكشوط، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، في السابعة مساء، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.