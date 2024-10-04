بوريل يحذر من تدخل روسي في الشرق الأوسط.. "تدمير المنشآت النووية الإيرانية قد يشعل حربا جديدة"

أعرب جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن مخاوفه من تدخل روسيا ودول أخرى في الصراع بالشرق الأوسط في حال توسّع نطاقه، محذرا من أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية قد يؤدي إلى حرب جديدة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقال بوريل في مقابلة صحفية: "إذا تمّ تدمير المنشآت النووية الإيرانية، فسيتعين على إيران أن تتحرك، وأن تفعل شيئا على سبيل المثال، استهداف منشآت النفط. وإذا استمر الاستهداف، فسنتورط عاجلًا أم آجلًا في صراع قد تشارك فيه روسيا أيضًا".

وأشار بوريل إلى رغبة العالم الغربي في عدم إجبار إسرائيل على وقف هجماتها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية غير مستعدة حاليًا لاتخاذ أي إجراءات لتغيير سلوك إسرائيل.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن عن قيام روسيا بإجراء اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف في الشرق الأوسط، مؤكدًا على ضرورة ضبط النفس من قبل جميع الأطراف.