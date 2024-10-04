سوريا تدين العدوان الإسرائيلي على معبر "المصنع" الحدودي مع لبنان

أدانت سوريا، اليوم الجمعة، العدوان الإسرائيلي على الطريق الدولي بين لبنان وسوريا ما أدى إلى قطع هذا الشريان الحيوي، داعية إلى العمل على وقف هذا الإجرام المنفلت.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان لها -: إنه "استمرارًا للجرائم الوحشية والعدوان الغاشم المستمر للكيان الإسرائيلي على لبنان وسوريا، قام صباح اليوم بقصف معبر المصنع جديدة يابوس الحدودي بين سوريا ولبنان ما أدى إلى قطع الطريق الدولي، الشريان الحيوي الذي يستخدمه مئات الآلاف من النازحين اللبنانيين والمواطنين السوريين الهاربين من آلة القتل والتدمير الإسرائيلي في لبنان إلى سوريا".

وأضافت "ندين هذا الإجرام الإسرائيلي المنفلت الذي بات يطال حتى طواقم الدفاع المدني وعمال الإغاثة الإنسانية، وندعو إلى العمل على وقفه فورًا وضمان مساءلة هذا الكيان على جرائمه وعدم إفلاته من العقاب".