بيع 59.265 سيارة خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات ” أميك”، عن نمو مبيعات السيارات في مصر بنسبة 15.83% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024.

وحسب تقرير "أميك"، بلغت عدد السيارات التي تم بيعها خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024، نحو 59.265 ألف سيارة مقابل 51.167 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2023.

وكذلك ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 25% خلال أغسطس لتبلغ 10.033 ألف سيارة في مقابل 8027 سيارة خلال اغسطس 2023.

وارتفعت مبيعات السيارات المحلية بنحو 15.6% مسجلة 34.093 ألف سيارة خلال أول 8 اشهر من 2024 مقابل 29.482 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2023.

وسجلت مبيعات السيارات المستوردة 25.172 ألف سيارة مقابل 21.685 ألف سيارة بارتفاع 16.1%.

وزادت مبيعات سيارات الركوب في مصر بنسبة 24% لتبلغ 47.322 ألف سيارة مقابل 38.03 ألف سيارة، بينما انخفضت الشاحنات بنسبة 4% لتبلغ 7741 شاحنة مقابل 8094 شاحنة