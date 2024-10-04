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الجمعة 04 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بيع 59.265 سيارة خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024

السيارات
السيارات
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كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات ” أميك”، عن نمو مبيعات السيارات في مصر بنسبة 15.83% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024.

وحسب تقرير "أميك"، بلغت عدد السيارات التي تم بيعها خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024، نحو 59.265 ألف سيارة مقابل 51.167 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2023.

وكذلك ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 25% خلال أغسطس لتبلغ 10.033 ألف سيارة في مقابل 8027 سيارة خلال اغسطس 2023.

وارتفعت مبيعات السيارات المحلية بنحو 15.6% مسجلة 34.093 ألف سيارة خلال أول 8 اشهر من 2024 مقابل 29.482 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2023.

وسجلت مبيعات السيارات المستوردة 25.172 ألف سيارة مقابل 21.685 ألف سيارة بارتفاع 16.1%.

وزادت مبيعات سيارات الركوب في مصر بنسبة 24%  لتبلغ 47.322 ألف سيارة مقابل 38.03 ألف سيارة، بينما انخفضت الشاحنات بنسبة 4% لتبلغ 7741 شاحنة مقابل 8094 شاحنة

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