لامين يامال يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر سبتمبر

أعلنت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، اليوم الجمعة، عن فوز لامين يامال نجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر الماضي.

وتوج النجم الشاب لامين يامال بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهر سبتمبر 2024، بعدما قدم مستويات رائعة مع برشلونة، أسهمت بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية خلال الشهر الماضي.

تألق يامال بشكل لافت للنظر خلال مباريات شهر سبتمبر، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا في 4 مباريات مع برشلونة في الدوري الإسباني.

لامين يامال يتفوق على مبابي

ولم يقتصر تألق لامين يامال على مستوى الدوري الإسباني فقط، بل امتد إلى المنافسة على المستوى القاري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتفوق صاحب الـ17 عامًا على العديد من النجوم الكبار في الدوري الإسباني، أبرزهم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، بالإضافة إلى جيوفاني لو سيلسو لاعب ريال بيتيس، وكارلوس فيسينتي لاعب ألافيس، وإينياكي ويليامز جناح أتلتيك بلباو.

يذكر، أن البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس الماضي، ليسيطر الفريق الكتالوني على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني للشهر الثاني على التوالي بعد حصد لامين يامال جائزة شهر سبتمبر.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الغريم التقليدي ريال مدريد.