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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المطرب محمد الطوخي يقدم "ليلة طرب" في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

محمد الطوخي
محمد الطوخي
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يحيي المطرب محمد الطوخي حفلين ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية  في نسخته الـ 32 ، الأول يوم الاحد 13 أكتوبر بدار أوبرا الأسكندرية بمشاركة المطربة نداء شرارة وقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد و الحفل الثاني “ليلة طرب” بمعهد الموسيقي العربية يوم 20 أكتوبر .

ويقدم الطوخي خلال الحفلين مجموعة من الاغاني الطربية ، منها "كل دا كان ليه"،"يا واحشني رد عليا"، "خايف اقول اللي في قلبي"، "أنا هويت وإنتهيت"، "موعود" ، "في يوم وليلة" . 

يشار إلى أن مهرجان ومؤتمر الموسقى العربية دورته 32، يقام فى الفترة من 11 وحتى 24  أكتوبر الجاري ، ويضم عدداً كبيراً من نجوم الغناء من مختلف الدول العربية، منهم "علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر وعاصي الحلاني ووائل جسار ولطفي بوشناق و تامر عاشور و لطيفة و ريهام عبد الحكيم و مروة ناجي و مي فاروق ولينا شاماميان .

محمد الطوخي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية نداء شرارة على الحجار