المطرب محمد الطوخي يقدم "ليلة طرب" في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

يحيي المطرب محمد الطوخي حفلين ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته الـ 32 ، الأول يوم الاحد 13 أكتوبر بدار أوبرا الأسكندرية بمشاركة المطربة نداء شرارة وقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد و الحفل الثاني “ليلة طرب” بمعهد الموسيقي العربية يوم 20 أكتوبر .

ويقدم الطوخي خلال الحفلين مجموعة من الاغاني الطربية ، منها "كل دا كان ليه"،"يا واحشني رد عليا"، "خايف اقول اللي في قلبي"، "أنا هويت وإنتهيت"، "موعود" ، "في يوم وليلة" .

يشار إلى أن مهرجان ومؤتمر الموسقى العربية دورته 32، يقام فى الفترة من 11 وحتى 24 أكتوبر الجاري ، ويضم عدداً كبيراً من نجوم الغناء من مختلف الدول العربية، منهم "علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر وعاصي الحلاني ووائل جسار ولطفي بوشناق و تامر عاشور و لطيفة و ريهام عبد الحكيم و مروة ناجي و مي فاروق ولينا شاماميان .