المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

هنأ المطران جورج شيحان رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلي للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى انتصارات اكتوبر، وقال شيحان في بيان صحفي صباح اليوم الجمعة:"باسم ابرشية القاهرة المارونية، وباسم مطرانها رئيس اساقفتها، وباسم كهنتها ورهبانها وعموم ابناء الطائفة المارونية في مصر، نهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلي للقوات المسلحة، بالذكري الحادية والخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة، تلك الملحمة العسكرية المشرفة التي قامت بها القوات المسلحة وجنودنا البواسل، لاستعادة الارض، فأعادت الارض لمصر، والاستقرار لشعوب المنطقة، وكرست للسلام في العالم اجمع.

نصلي من اجل وطننا مصر، أن يحفظها الرب القدير، ويحفظ جيشها العظيم. تحيا مصر".