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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وكالة الأنباء الإماراتية: "رأس الحكمة" مشروع إماراتي عملاق قد يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045

مشروع رأس الحكمة
مشروع "رأس الحكمة"
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كشفت وكالة الأنباء الإماراتية عن مزايا مشروع "رأس الحكمة"، والذي وصفته بأنه واحد من أكبر المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.

وأعلنت شركة "مدن القابضة" أن المشروع يهدف إلى تعزيز التنمية والتطوير بمشاركة كبرى الشركات العالمية والمحلية، وتهدف الاتفاقيات المبرمة إلى تطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية في مجالات متعددة.

وأكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن القابضة" أن نجاح مشروع ضخم مثل "رأس الحكمة" يتطلب تخطيطًا متقنًا وشراكات قوية، مشيرًا إلى أهمية الخبرات الكبيرة والشراكات الدولية لتحقيق أهداف المشروع.

وتمتد مدينة "رأس الحكمة" على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، وتضم مرافق سياحية، ومنطقة حرة، ومنطقة استثمارية، بالإضافة إلى مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية. وتقدر الاستثمارات التراكمية في المشروع بنحو 110 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذه بحلول عام 2045.

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