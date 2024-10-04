وكيل وزارة الأوقاف يتفقد مشروع «100 مليون شجرة»

يواصل الشيخ سلامة محمود عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية متابعة تنفيذ فاعليات مبادرة الدولة المصرية اغرس ١٠٠ مليون شجرة بمختلف الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف الإسكندرية.

وصاحبه أثناء جولته الشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الالكترونية، والدكتور نجاح راجح مدير إدارة غرب وعدد من المفتشين والأئمة بالإدارة لغرس عدد من أشجار الزينة، والأشجار المثمرة (الزيتون، الليمون، التوت) بالمساجد.

ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات الفرعية لتنفيذ فاعليات المبادرة وموافاة المديرية يوميا بأسماء المساجد التى تم تنفيذ المبادرة بها، وسط ترحيب الجماهير بالفكرة، وتوجيه الشكر للأوقاف على الجهد المبذول دعويا، واجتماعيا.

وجاء ذلك في إطار مبادرة الدولة المصرية لزرع مائة مليون شجرة، وبرعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.