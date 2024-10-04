محافظ بيروت: حجم الأضرار في العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية كبير جراء العدوان الإسرائيلي

وصف القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، حجم الأضرار التي تعرضت لها العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية جراء العدوان الاسرائيلي، بالكبير جدا.. وقال إن "عدد اللبنانيين النازحين من الجنوب نحو بيروت يوازون عدد سكانها".

وأضاف عبود، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن البنى التحتية بالعاصمة تضررت بشكل كبير جراء العدوان الإسرائيلي، وتم تأمين مأوى لـ43 ألف نازح من الجنوب اللبناني في 129 مركز إيواء.

وأوضح محافظ بيروت، أن لبنان يمر بضائقة مالية وأزمة اقتصادية، وهو ما انعكس على ضعف المرافق العمومية والبنى التحتية، وبيروت بحاجة إلى مساعدة عاجلة من الدول العربية والصديقة لتأمين احتياجات النازحين في العاصمة اللبنانية.

وأكد محافظ بيروت، إلى أن إسرائيل ليس لديها خطوط حمراء، ولا تحترم القوانين الدولية والإنسانية.