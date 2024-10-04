الأمم المتحدة: نضغط من أجل وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على استمرار جهود المنظمة الدولية للوصول إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، وذلك عبر التواصل مع إسرائيل وكل الأطراف المعنية على أرض الواقع.

وقال حق في تصريحات للقاهرة الإخبارية: "نعمل على مدار الساعة في لبنان وغزة لتهدئة الأوضاع الحالية، دون أي تصعيد أو تداعيات".

وأشار إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" ما زالت موجودة على طول الخط الأزرق لتقديم الدعم الإنساني للشعب اللبناني، كما تعمل المنظمة على إيجاد حلول ناجحة للأزمة اللبنانية وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وفي غزة، أكد حق على ضرورة وقف إطلاق النار أو هدنة لتمكين تقديم الدعم وتوصيل المساعدات إلى السكان بشكل آمن، مشيرًا إلى عمل الأمم المتحدة مع برنامج الأغذية العالمي لتوصيل المساعدات إلى ملايين السكان.

وشدد على ضرورة الضغط على جميع الأطراف عبر القنوات الدبلوماسية للوصول إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذر مرارًا وتكرارًا من خطورة الأزمة في لبنان وغزة، داعيًا إلى وقف إطلاق النار كحل نهائي لوقف الصراعات.

جدير بالذكر أن إسرائيل تشن هجومًا عسكريًا واسع النطاق على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد أكثر من 138 ألف فلسطيني وجرح آلاف آخرين، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار واسع ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

من جهة أخرى، تواصل إسرائيل شن هجومها على لبنان منذ 23 سبتمبر 2023، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1120 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 3040 شخصًا، وتشريد أكثر من مليون و200 ألف شخص، وفقًا للبيانات الرسمية اللبنانية.