"سي إن إن": لبنان تتعرض لأعنف قصف إسرائيلي في العقدين الماضيين

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف الذي تتعرض له لبنان يعد غير مسبوق والأعنف في العقدين الماضيين، دون احتساب عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه خلال أقل من ثلاثة أسابيع، أسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 1400 شخص وإصابة ما يقرب من 7500 آخرين وتشريد أكثر من مليون شخص من منازلهم، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وذكرت أنه على مدار يومين، في 24 سبتمبر و 25 سبتمبر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استخدم 2000 طن ذخيرة ونفذ 3000 غارة جوية.

كما شنت إسرائيل ما يقرب من 9000 هجوم على لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي، بينما شن حزب الله 1500 هجوم في نفس الإطار الزمني.

وأوضحت "سي إن إن" أنه مع استمرار حملة إسرائيل التي تدعي أنها تهدف لنزع سلاح حزب الله، يدفع المدنيون الثمن، بما في ذلك 127 طفلا استشهدوا في أقل من ثلاثة أسابيع، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وقالت : في يوم 23 سبتمبر وحده، استشهد ما لا يقل عن 558 شخصا، من بينهم 50 طفلا و 94 امرأة.

ولفتت الشبكة إلي أن إسرائيل تستهدف الآن وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وليس ضواحيها، بضربات جوية لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاما.