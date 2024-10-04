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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارات إسرائيلية قرب مستشفى تبنين بصور جنوبي لبنان.. و4 مستشفيات أصبحت خارج الخدمة

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بسقوط عدد من الإصابات اليوم، الجمعة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستشفى "تبنين الحكومي" في صور جنوبي لبنان.

وفي السياق ذاته، ذكرت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة صور.

كما أفادت بتحليق مكثف لمسيرات إسرائيلية في هذه الأثناء فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض.

وفي سياق منفصل، أضافت الوكالة أن 4 مستشفيات في الجنوب أصبحت خارج الخدمة، وهي: مستشفيات "مرجعيون الحكومي" و"ميس الجبل الحكومي" و"بنت جبيل الحكومي"، و"صلاح غندور " في صور جنوبي لبنان.

وعلى جانب آخر، استهدف حزب الله قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها باتجاه بيادر العدس غرب يارون التابع لقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية بقذائف المدفعية وبصلية صاروخية.

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