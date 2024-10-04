أستاذ تمويل واستثمار: العلاقة الوطيدة بين مصر والإمارات حائط صد في مواجهة التحديات

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن كلمة الترحيب التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخريج الدفعات الجديدة للقوات المسلحة أمس لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تعكس طبيعة العلاقة بين الدولتين و تدل على العلاقة الحميمة بينهما.

وأضاف «إبراهيم» خلال لقائه بقناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقة بين الشعب المصري والشعب الإماراتي ستظل على مدار العقود المقبلة علاقة أخوة والشدائد، مشيرًا إلى حجم الشدائد التي تواجهها الأمة العربية في الفترة الحالية.

ولفت إلى أن العلاقة المصرية الإماراتية تمثل حائط صد في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، متابعًا: « الرئيس عبدالفتاح السيسي يزور دولة الإمارات بشكل متتابع، وحجم العلاقات الاقتصادية تعتبر جزءًا من العلاقات الاستراتيجية فيما بين الدولتين من المستوى السياسي والعسكري والأمني».

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية تشهد انطلاقة هامة للغاية على كافة الأصعدة بكل ما يتعلق بحركة تدفق رأس المال لاسيما في المسار الإماراتي المصري، موضحًا أن حجم الاستثمارات التي يتدفق من الجانب الإماراتي كبير.