المراكز التكنولوجية بالجيزة تتلقى طلبات التصالح أيام الجمعة والسبت والأحد

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية ولكافة اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بكافة مراكز ومدن واحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة واستقبال المواطنين خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية الجمعة ٤ اكتوبر ، السبت ٥ اكتوبر ، الأحد ٦ اكتوبر 2024.

يأتي ذلك لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة والتسهيل علي المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح وفقاً للقانون الجديد .

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح ولم يقوموا باستكمال باقي الخطوات بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لأحكام القانون والقواعد المتبعة ومنها إلغاء نموذج (3) ورفض التصالح وإزالة المخالفة مع مخاطبة الجهات القضائية لاستئناف الدعوي ضد المخالف والذي لم ينهِ إجراءات التصالح وذلك لإصدار الأحكام القضائية اللازمة حياله.