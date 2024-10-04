قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي الدنمارك وصربيا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي الدنمارك وصربيا في دوري الأمم الأوروبية.

يخوض المنتخب الإسباني مباراتين في فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث يستضيف منتخبي الدنمارك وصربيا على ملعبه في الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك يومي 12 و15 أكتوبر الحالي.

شهدت قائمة إسبانيا، تواجد 4 لاعبين من فريق برشلونة، هم: بيدري حونزاليس، باو كوبارسي، لامين يامال، وفيران توريس.

كما شهدت القائمة، استدعاء لاعب وحيد من ريال مدريد، هو داني كارفخال، بجانب انضمام ميكيل ميرينو متوسط ميدان أرسنال الإنجليزي، بالرغم أنه عاد مؤخرًا من الإصابة التي لحقت به في بداية الموسم الجاري.

يغيب عن قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي الدنمارك وصربيا، رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي؛ بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

يحتل منتخب إسبانيا وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب الدنمارك في الصدارة بـ6 نقاط، ومنتخب صربيا في المرتبة الثالثة وفي رصيده نقطة وحيدة.

قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة الدنمارك وصربيا

حراسة المرمى: دافيد رايا (أرسنال)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)، روبرت سانشيز (تشيلسي).

خط الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، أوسكار مينجويزا (سيلتا فيجو)، باو كوبارسي (برشلونة)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، باو توريس (أستون فيلا)، مارك كوكوريلا ( تشيلسي)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن).

خط الوسط: مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد)، أليكس جارسيا (باير ليفركوزن)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، أليكس باينا (فياريال)، بيدري جونزاليس (برشلونة).

وفي الهجوم: يريمي بينو (فياريال)، لامين يامال (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، فيران توريس (برشلونة)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، ألفارو موراتا (ميلان)، خوسيلو (الغرافة القطري).