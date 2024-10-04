رئيس وزراء بريطانيا: الوضع في الشرق الأوسط "على حافة الهاوية"

شدد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، على ضرورة إجلاء مواطني بلاده من لبنان في ظل التصعيد المستمر بين إسرئيل وحزب الله اللبناني، محذرا من أن الوضع في المنطقة بات "على حافة الهاوية".

وقال ستارمر، في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم /الجمعة/، إنه تم إعداد خطة لإجلاء البريطانيين من لبنان، ويتم تنفيذها حاليا، مضيفا: "رسالتي إلى مواطني المملكة المتحدة في لبنان هي أن يغادروا البلاد فورا.. فالآن هوالوقت المناسب للمشاركة في خطة الإخلاء".

وردا على سؤال عما إذا كان يساوره القلق بشأن جر المملكة المتحدة إلى صراع مع إيران، قال رئيس الوزراءة البريطاني "أهم شىء في الشرق الأوسط حاليا هو الحاجة إلى وقف التصعيد، وهذا ما تحدثت بخصوصه مع قادة أمريكا وفرنسا وألمانيا وقادة مجموعة السبع إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأضاف "لقد تحدثت أيضا منذ أسبوعين مع الرئيس الإيراني، لأني قلق من أن يتطور الوضع ليصل إلى حافة الهاوية".. مشددا على أن حكومته ستفعل كل ما بإمكانها لوقف تصعيد الوضع في المنطقة.