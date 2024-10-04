محافظ بيروت: الاعتداء الإسرائيلي قلب العاصمة رأسا على عقب.. والبنية التحتية تضررت

قال مروان عبود، محافظ بيروت، إن العدوان الإسرائيلي لم يترك في لبنان أية مباني أو منشآت عامة وأن حجم الأضرار كبير في الأراضي اللبنانية مشيرًا إلى أن الضغط التي تعاني منه العاصمة اللبنانية حاليًا يتعلق بالبنية التحتية وتأمين المياه وتأمين المأكل والمشرب للنازحين وتأمين المأوى لهم

وأكد أن بيروت تعاني الآن الاكتظاظ حيث دخلها ما يساوي عدد سكانها وهذا كله يؤدي إلى ضغط على البنية التحتية في المدينة.

وأضاف «عبود»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العدوان الإسرائيل أدى إلى قلب الأوضاع في بيروت راسًا على عقب بحيث ان المدارس امتلأت بالنازحين وتعطل العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الحركة التجارية ببيروت شبه منعدمة والشوارع والميادين ممتلئين بالنازحين في كل أرجاء بيروت.

وتابع : «الدولة اللبنانية استطاعت تأمين مأوى لأكثر من 43 ألف نازح في الأماكن العامة والمدارس وتوفير 125 مأوى لهؤلاء النازحين»، مؤكدًا أن بيروت تستضيف الآن اكثر من 150 ألف نازح في المنازل.

