النجمة الفرنسية ماريان بورجو : محمود حميدة عملاق وأنا من جمهوره

أعربت النجمة الفرنسية ماريان بورجو عن سعادتها بالتواجد كضيف شرف في فعاليات الدورة الاربعين من مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط .



وأكدت ماريان خلال لقاءها على إحدى المنصات الإماراتية أنها تعشق السينما المصرية وتعرف بالطبع المخرج يوسف شاهين وأبدت إعجابها الشديد بالفنان المصري محمود حميدة وقالت "أنا من جمهور محمود حميدة لأنه فنان عملاق".



يذكر أنه تم تكريم النجمة الفرنسية ماريان بورجو عام 2022 خلال الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان الاسكندرية لدول البحر المتوسط .



انطلق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الأربعين يوم الثلاثاء الماضي برئاسة الناقد الأمير أباظة، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية. وحملت الدورة اسم الفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللي وأقيم الحفل في القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءً.